Diputada Haydee Reyes da positivo a Covid

-En sus redes sociales dio a conocer la información, señaló que bajó la guardia y que por eso se contagió.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Diputada Local por el distrito XV con cabecera en Tlacolula de Matamoros, informó por medio de sus redes sociales que dio positivo a COVID, por lo que de acuerdo a los protocolos, se mantiene aislada y siguiendo las indicaciones médicas, aunque no especifica su estado de salud.

La legisladora reconoció que este contagio se dio porque se confió y bajó la guardia, por lo que hizo un llamado a la población a seguir con las medidas de prevención sanitarias como el uso del cubrebocas, evitar lugares con aglomeración de personas, lavarse las manos de manera frecuente o en su caso usar gel a base de alcohol, además pidió a las personas que convivieron con ella en los últimos días, que se hagan la prueba.

La Diputada por MORENA dijo sentirse triste, ya que por ese descuido pudo haber contagiado a otras personas, es importante mencionar que en días pasados la Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura Local Mariana Benítez Tiburcio, informó que había dado positivo COVID, aunque el 3 de enero publicó en su cuenta de twitter que se hizo la prueba una vez más y dio negativo, por lo que se reincorporará a sus actividades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario