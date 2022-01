Denuncian persecución religiosa en comunidad de San Juan Mazatlán Mixe

-Señalaron que el 21 de noviembre encarcelaron a una persona y después lo expulsaron junto con su familia

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de la comunidad de San Pedro Chimaltepec, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlán Mixe, denuncian que hay persecución religiosa de parte de Sósimo Victorino Márquez, quien el primero de enero asumió el cargo de Agente de la Comunidad.

Es por esta razón que este martes acudieron a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), para pedir que intervengan en esta situación, ya que en el mes de noviembre encarcelaron a una persona de nombre Ruperto Domínguez Teodoro, luego de 3 días de estar detenido, lo expulsaron de la comunidad junto a su familia.

Además denunciaron que estas personas que no están de acuerdo con su creencia religiosa, saquearon su templo, también temen que las actuales autoridades expulsen a más personas, tan solo por profesar otra religión diferente, también señalan al alcalde Demetrio Isidro Jiménez de fomentar esta persecución.

La familia de Ruperto Domínguez Teodoro, está conformada por su esposa y su hija, cabe mencionar que la esposa se encuentra en estado de gestación, motivo por el cual piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y se garanticen los derechos de estas personas para regresar a su comunidad y que tengan la libertad de credo que está contemplada en la Constitución.

