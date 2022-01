Con mitin y bloqueo, piden liberación de ex rector de la UABJO

-El actual rector participó en el mitin, señaló que la detención se hizo de manera ilegal, ya que los delitos que le imputan no son reales.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Universitarios y catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), realizaron un mitin frente a rectoría y mantienen un bloqueo sobre los dos carriles de la Avenida Universidad, para pedir la liberación del ex rector Eduardo Martínez Helmes, quien fue detenido por supuestamente haber cometido un fraude fiscal.

En el mitin participó el actual rector Eduardo Bautista Martínez, quien afirmó que la detención se hizo de manera ilegal, ya que los delitos que le imputan no son reales y que esto, será demostrado por la vía legal, además hizo un llamado a los universitarios para que no caigan en provocaciones y que las movilizaciones en respaldo del ex rector se hagan de manera inteligente.

A pesar que dijo que las movilizaciones no deben afectar a terceros, este llamado no fue atendido, ya que después del mitin bloquearon ambos carriles de la Avenida Universidad, lo cual está provocando afectaciones a la circulación vial de la zona, ya que los automovilistas y el transporte público deben buscar rutas alternar para evitar el bloqueo.

Bautista Martínez hizo un llamado a las autoridades para que la ley no se use de manera sesgada y espera que esta situación no afecte el proceso de renovación de la rectoría, mismo que se llevará a cabo en los próximos meses, es importante recordar que el ex rector Eduardo Martínez Helmes fue detenido el pasado 31 de diciembre.

