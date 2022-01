Celebra Tallera Colectiva de Tuxtepec, 12 años de impulso cultural en la Cuenca

-Para la festividad realizarán un fandango y distintas actividades culturales a las que invitan a los tuxtepecanos a disfrutar.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El grupo cultural Tallera Colectiva cumple 12 años de trabajo para impulsar y rescatar las tradiciones y la cultura en la región de la Cuenca.

El próximo sábado 8 de enero lo celebrará con actividades recreativas, entre ellas exposiciones pictóricas, fotográficas, textiles, actividades de danza, teatro y circo durante el día y por la noche un tradicional “Fandango Tuxtepecano”.

Shakyamuni Chavarro Russell, director de la Tallera, comentó que este festejo se realizará en las instalaciones del grupo ubicadas en la Segunda privada de la calle Morelos entre las avenidas de Carranza y 18 de Marzo, en la colonia Centro de Tuxtepec.

El acceso será gratuito y abierto a todo el público, únicamente se pide cumplir con los protocolos de salud para evitar la propagación del covid y traer consigo utensilios propios ya que brindarán comida, bebida y hasta hospedaje a visitantes foráneos.

Esta organización fue creada en el 2010 y ha trascendido de manera local, estatal y hasta nacional, con su participación en programas del gobierno federal para la difusión de las expresiones artísticas, en canales de televisión Internacional y programas culturales, cuya única finalidad es promover y difundir la cultura del sotavento en la Cuenca del Papaloapan.

