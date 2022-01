Aumentan en 10% casos activos de COVID-19 en la entidad: SSO

-Este lunes se contabilizaron 131 casos nuevos y cero decesos

-Fundamental continuar aplicando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de enero de 2022.- Al dar a conocer el informe técnico de este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado un aumento del 10% de casos activos de COVID-19, al pasar el día de ayer de 188 a 207, así como 131 casos nuevos y cero defunciones.

La dependencia precisó que tomando en consideración las reuniones o visitas efectuadas por los festejos en el mes de diciembre, si las personas no aplicaron las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio del SARS-COV-2, se presentará en los próximos días un aumento de casos activos, ya que el período de incubación de la infección hasta la aparición de síntomas es de 5 a 14 días.

En este sentido, el Sector Salud hace el llamado a la población para que no baje la guardia, ya que la pandemia sigue activa en sus 16 variantes, por lo que es fundamental seguir con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas, lavar las manos con agua y jabón o usar gel a base de alcohol al 70%.

Y es que se han contabilizado, 84 mil 226 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, y cinco mil 659 decesos, 78 mil 360 personas se han recuperado de la enfermedad y hay seis mil 16 casos sospechosos.

Los 131 casos nuevos de este lunes, afectan a 30 municipios, siendo los más afectados, Oaxaca de Juárez con 56, seguido de Santa Lucía del Camino con nueve, Santa María Huatulco ocho, San Jacinto Amilpas siete, San Raymundo Jalpan cinco, Ocotlán de Morelos, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Colotepec cuatro casos cada uno, el resto tres, dos y un solo caso.

En relación al panorama Jurisdiccional, Valles centrales registra 51 mil 91 casos confirmados y dos mil 512 defunciones, Istmo 11 mil 876 casos confirmados y mil 206 muertes, Mixteca seis mil 531 casos confirmados y 580 decesos, Costa cinco mil 949 casos confirmados y 473 personas perdieron la vida, Tuxtepec cinco mil 803 casos confirmados y 563 defunciones, Sierra dos mil 976 casos confirmados y 325 decesos.

De las cinco mil 659 defunciones, por sexo tres mil 611 son hombres y dos mil 48 mujeres, el grupo de edad más afectado son los de 65 y más con dos mil 645, seguido de 50 a 59 con mil 193, y de 60 a 64 con 772, las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial con 39.1%, la diabetes con 36.5%, obesidad 21.1%, e insuficiencia renal 6.4%.

En relación a la ocupación de la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global del 16.8%, cinco hospitales se encuentran al 100% de su capacidad, en las últimas 24 horas dos personas ingresaron a hospitalización de un total de 71 que se encuentran internados en diversos nosocomios. La Jurisdicción Sanitaria con mayor saturación de camas es la Mixteca, con 54.1%.

La institución da a conocer que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos; los Hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario