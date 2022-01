Anuncia Nancy Ortiz próximas jornadas de vacunación, para reforzar a doctores y adultos mayores

-Dijo que la idea es repetir la logística como en el principio de la pandemia pero ahora con mayor experiencia.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada Estatal de los programas federales de Bienestar Nancy Ortiz Cabrera, informó que que este nuevo año, el programa de vacunación estará enfocado para reforzar con una tercera vacuna a los médicos y enfermeras, así también como a los adultos mayores.

Explicó que esta medida de prevención se hará como se hizo en el principio, pero ahora con mayor experiencia, para realizar una mejor logística en la aplicación de las dosis en escala como se ha venido haciendo en las distintas jornadas de vacunación para combatir al Covid-19.

También comentó que en las próximas jornadas de vacunación, se busca como objetivo aplicar estas dosis a los jóvenes que ya han cumplido los 15 años y de la misma manera, se continuará con las siguientes dosis a menores con algunas discapacidades como ya se hizo en su momento, pues se espera que el ordenamiento de la aplicación de estas dosis de mayor tranquilidad a los Oaxaqueños.

Cabe hacer mención que en la última jornada de vacunación en Tuxtepec, causó gran expectativa la aplicación de la vacuna Pfizer, donde se logró concentrar una gran cantidad de rezagados para aplicarse esta dosis, confirmando así que este laboratorio ha generado más confianza entre la ciudadanía, sobre todo para los que viajan a otros países, por lo que muchos ahora esperan que sean las vacunas de este laboratorio los que sigan llegando a la segunda ciudad más importante del Estado Oaxaqueño.

