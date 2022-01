Anuncia Irineo Molina “audiencias públicas” en Tuxtepec

-Además habrá audiencias con todo el cabildo, las cuales serán en las comunidades

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, anunció que va a realizar “audiencias Públicas”, con la finalidad de atender personalmente algunas peticiones de los ciudadanos del municipio.

En rueda de prensa, el Edil, dijo que estas audiencias serán en el patio del palacio municipal con la finalidad de que escuche a los ciudadanos, pero únicamente estará atendiendo él, y tras lanzar la convocatoria cualquier persona podrá acudir “afuera, con la apertura para que no haya riesgo de enfermedades”.

Pero, además, una vez al mes habrá audiencias con todo el cabildo, pero éstas serán en las comunidades más grandes del municipio, para que los ciudadanos no tengan que estarse trasladando a Tuxtepec.

Estas audiencias públicas inician el próximo lunes y con esto, todo aquel que quiera ser escuchado, en cuanto a problemas con sus asentamientos, podrá acudir a estas audiencias.

