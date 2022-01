Vienen cosas buenas para Jacatepec, afirma edil Gadiel Rodríguez Gómez

-Se comprometió a trabajar en beneficio de Jacatepec, para lograrlo señaló que es necesario trabajar de la mano con todos

Jorge Acevedo

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- “Hoy estoy seguro que a partir de este momento se vienen cosas mejores para Jacatepec”, afirmó el Presidente Municipal de Santa María Jacatepec Gadiel Rodríguez Gómez al rendir protesta como autoridad de este municipio en la región de la cuenca del papaloapan.

En su mensaje refirió que nunca ha tenido un cargo público, que desde pequeño ha trabajado para salir adelante, por lo que se comprometió a trabajar en beneficio de la población de Jacatepec, para lograrlo señaló que es necesario trabajar de la mano con todos para rescatar al municipio.

Asimismo indicó que será un Presidente que se conduzca apegado a la ley, de manera honesta, que trabajará para todos, buscará tener un gobierno incluyente en el que todos aprendan de todos, atenderá a toda la población sin tomar en cuenta su condición social, además dijo sentirse preparado para tan noble encomienda.

