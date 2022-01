Solicitará ayuntamiento de Oaxaca préstamo por 80 mdp para solucionar problema de recolección de basura

-El edil Francisco Martínez Neri dijo que para el 5 de enero se normalizará el servicio en la ciudad capital.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Para poder solucionar los problemas de adeudos que tiene el ayuntamiento capitalino, se solicitará un préstamos de 80 millones de pesos, ya que la Ley establece que el monto máximo que se puede pedir es el equivalente al 6 por ciento de las participaciones, así lo manifestó el Presidente Municipal Francisco Martínez Neri.

Señaló que se adeudan 3 meses de arrendamiento de las unidades recolectoras y el pago de combustible, para solucionarlo Martínez Neri comentó que se pagará el adeudo, ya que es una obligación institucional, la renta que se tiene contratada es de 4 millones de pesos mensuales por las 40 unidades.

Agregó que el ayuntamiento no tiene el recurso para poder comprar unidades propias, por lo que se continuará con el arrendamiento, asimismo indicó que se buscará comprar el combustible a crédito para que se regularice el servicio de recolección de basura, el cual podría quedar al 100 por ciento para este miércoles 5 de enero.

El edil capitalino mencionó que afortunadamente hay confianza de parte de los empresarios para apoyar al municipio, también reiteró que se investigará a la anterior administración para determinar qué fue lo que sucedió con el recurso que provocó que se dejara de pagar el arrendamiento y comprar el combustible.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario