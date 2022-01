Se investigará “la entrega” de 50 plazas sindicales en ayuntamiento de Tuxtepec: Irineo Molina

-El edil tuxtepecano se comprometió a no realizar esta acción al término de su administración

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Se analizará de manera minuciosa el otorgamiento de 50 plazas sindicales a personal que en su momento llegó con la administración saliente, lo cual dijo no debió suceder, indicó que será en estos días cuando se anuncie de manera oficial qué sucederá con este caso, así lo manifestó el Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza.

Precisó que ese tipo de decisiones afecta al presupuesto federal que recibe el ayuntamiento, asimismo dijo que al término de su mandato no dejará nuevos sindicalizados, tal y como ha sucedido en otras administraciones, que otorgan plazas sindicales a sus amigos y familiares más cercanos.

En entrevista al término del primer acto cívico realizado por la actual administración, Molina Espinoza dijo que en una primera revisión detectó 50 nuevas plazas, aunque indicó que en los últimos días este número se incrementó, por lo que reiteró que se realizará una revisión con las dirigencias sindicales.

Es importante mencionar que desde hace varias administraciones, se ha vuelto una mala práctica que el Presidente en turno “negocie” el otorgamiento de plazas sindicales con los dirigentes de los sindicatos, esto para acomodar a amistades y familiares cercanos, para que sigan laborando en el ayuntamiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario