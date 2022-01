Revivirán tradicional “noche de reyes” en centro de Tuxtepec

-Está año, se suman un 60 % de comerciantes para mantener actividades hasta la media noche; invitan a los reyes magos a asistir.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – La Directora de comercio y desarrollo turístico de Tuxtepec, Mirna Vargas, dio a conocer que están preparando una “Noche de Reyes” con la finalidad de que los Reyes Magos realicen sus compras en el comercio local y sobre todo se reactive la economía del centro de la ciudad.

Para esto, dijo que un 60% de unos 146 los comercios locales de la avenida Independencia estén abiertos hasta las 12 de la noche, y principalmente que tengan descuentos, además de que habrá una zona de emprendedores sobre el Andador turístico de la Avenida Independencia, también panaderos locales venderán roscas de Reyes.

Esta idea surgió debido a que en años anteriores, así se vivía el Día de reyes en el municipio de Tuxtepec y sobre todo en esta avenida Independencia, por lo que buscaron revivir estas tradiciones.

La directora del Área invitó a los Reyes Magos a acudir a realizar sus compras en esta parte del centro de la ciudad, así mismo, invitó a los comerciantes a sumarse.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario