Respalda Congreso de Oaxaca a atletas paralímpicos; autoriza 2 mdp para sus becas

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 03 de enero de 2022.- La 65 Legislatura local de Oaxaca destinó dos millones de pesos para las becas vitalicias de los atletas paralímpicos, quienes han representado y galardonado con medallas al estado, a nivel internacional.

El monto fue autorizado dentro del Paquete Económico 2022 de Oaxaca, para que sea ejercido durante el siguiente año en beneficio de los medallistas paralímpicos.

Con este recurso aprobado, la Cámara de Diputados reitera su apoyo a los atletas paralímpicos, a quienes desde el 2016 el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude) no les había concedido el reconocimiento económico vitalicio mensual que establece la legislación local.

La Ley de Cultura Física y Deporte, en su artículo 67, establece que los deportistas con discapacidad de alto rendimiento, que en representación oficial, obtengan una o más medallas en Juegos Paralímpicos, Mundialistas y Panamericanos, tienen derecho a un apoyo económico vitalicio. Este derecho está vigente desde el 5 de agosto de 2016.

La 65 Legislatura de Oaxaca reiteró su compromiso de legislar en apoyo a todos los sectores de la sociedad.

Comentarios

