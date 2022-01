Con llegada de Arsenio Mejía, palacio municipal de Juxtlahuaca fue abierto a la población

-El inmueble permaneció cerrado durante los 3 años de la anterior administración.

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Santiago Juxtlahuaxa, Oaxaca.- Luego de haber rendido protesta como Presidente Municipal de Santiago Juxtlahuaca, Arsenio Mejía García dijo que finalmente se logró abrir el palacio municipal, el cual permaneció cerrado los últimos tres años, en ese sentido el edil comentó que trabajará de la mano de todos los habitantes.

En un recorrido que hizo por las principales calles de la población, Arsenio Mejía mencionó que el municipio ha estado en un rezago económico durante los últimos 8 años, de ahí la importancia trabajar de la mano con legisladores locales y federales, para gestionar recursos ante el Gobierno Federal y Estatal.

Indicó que viajará seguido a la ciudad de Oaxaca de Juárez, para reunirse con las autoridades del Gobierno del Estado para gestionar recursos que le permitan realizar obras en Santiago Juxtlahuaca, ya que en los últimos años el rezago generado graves afectaciones en la población.

