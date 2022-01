Anuncian descuentos de hasta un 30% a partir de enero en Tuxtepec

-Además habrá descuento adicional para quienes hayan perdido a un familiar por covid.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza dio a conocer que sí habrá descuentos en el pago de impuestos para algunos sectores de la sociedad.

Dijo que los descuentos serán del 30% para enero, el 20% para el mes de febrero y 10% para los que paguen en marzo, además de que se dará el 50% para los adultos mayores y en caso de que alguien haya perdido a un familiar por covid, se le hará un descuento adicional.

Además de estos descuentos, al momento de ponerse al corriente con sus pagos, podrán participar en un concurso para ganarse premios como salas, refrigeradores, motocicletas, entre otros más.

Señaló que será a partir de este martes que en la jefatura de ingresos empiecen a cobrar los impuestos, por lo que llamó a los ciudadanos a aprovechar estos descuentos y así, su aportación se vea reflejada en obras sobre todo del cambio de imagen en el municipio.

El Presidente Municipal, puntualizó que lo que hace falta es actualizar el parque vehicular para el servicio de limpia pública, darle mantenimiento a la maquinaria para la rehabilitación de caminos, mejorar los servicios básicos, reparar los hundimientos por drenajes sanitarios, así como las fugas de agua, así como cambiar la imagen de los bulevares, entre otros problemas más.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario