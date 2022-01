Susana Harp da positivo a Covid

Señaló que este fue el motivo por el cual no asistió a ninguna toma de protesta

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – A través de sus redes sociales la Senadora Susana Harp dio a conocer que dio positivo a Covid – 19 por lo que decidió resguardarse.

La también aspirante a la gubernatura escribió “Agradezco la invitación y felicito a paisana y paisanos que hoy asumieron el cargo de sus respectivas presidencias municipales junto con sus cabildos. Seguí varios de los actos por redes, ya que salí positivo a Covid. Les felicito a la distancia.

Esto debido a que este sábado primero de enero hubo cambios en 218 municipios del estado de Oaxaca, por lo que no pudo asistir a ninguna toma de protesta.

El caso de covid de la legisladora es el segundo que se da a conocer en el senado, ya que en días pasados el senador César Cravioto salió positivo y solo reportó síntomas leves

