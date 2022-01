Regresan estudiantes de nivel básico a clases este lunes 3 de enero: IEEPO

-El Instituto les desea éxito en su retorno a clases y en las demás actividades académicas.

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 02 de enero de 2022.- De acuerdo con el calendario escolar 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 3 de enero regresan a clases alumnas, alumnos y personal docente de Educación Básica, de los planteles educativos en las ocho regiones de la entidad, incorporados al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Al concluir el periodo vacacional de invierno, más de 874 mil 200 estudiantes, así como un aproximado de 82 mil trabajadores, entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación que trabajan a distancia o en la modalidad semipresencial, al igual que el personal administrativo, retomarán sus actividades.

De esta manera, en educación preescolar, primaria y secundaria, así como en las escuelas normales se continuará con los programas y planes de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

Sobre el regreso a clases semipresenciales en la entidad, al ser una prioridad la protección de la salud y la vida, el IEEPO reitera que esta decisión es en consenso con el magisterio, madres, padres de familia, tutores y autoridades municipales, a través de un proceso seguro, gradual, escalonado, mixto y sobre todo, acorde a las circunstancias propias de cada comunidad.

Para las instituciones que continúan en la modalidad de educación a distancia, las actividades se apoyan en estrategias que maestras y maestros han implementado con éxito como son los cuadernillos de trabajo, la asesoría en temas académicos y recorridos permanentes por las localidades.

El IEEPO reconoce los esfuerzos de las y los docentes, padres de familia, alumnas y alumnos para lograr las metas educativas establecidas. Asimismo, les desea éxito en su retorno a clases y en las demás actividades académicas que realicen en los próximos meses que restan del ciclo escolar actual.

Por otra parte, ante las bajas temperaturas que llegan a presentarse en esta época invernal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca recomienda a las madres y padres de familia tomar las medidas correspondientes para el cuidado de la salud de las y los escolares y revisen los protocolos de emergencia en las escuelas de educación básica de esas zonas de la entidad que se encuentren en actividades semipresenciales.

Comentarios

