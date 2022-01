Nombra Irineo Molina a los Directores de su administración

Algunos de los funcionarios que tomaron protesta fueron Mirna Vargas, Elvira Hernández López, Alejandro Vega Rosas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde la tarde de este 1 de enero, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, realizó algunos nombramientos de los funcionarios que lo estarán acompañando en esta administración.

Uno de los primeros nombramientos fue el del Teniente de Navío Jesús Alfredo Cuellar Pichardo, como Director de Seguridad Pública; también le tomó protesta a Elvira Hernández López como Directora de Servicio Básicos Municipales, la ahora funcionaria ha sido Presidenta DIF en Santa María Jacatepec en la pasada Administración de su hermano Víctor Raúl Hernández López, posteriormente fue presidenta de este municipio cuenqueño.

Así mismo, nombró a Maribel Callejas Aguilar como Directora del FIF Municipal; también estará como Asesor de la Presidencia Municipal Alejandro Vega Rosas, quien en la administración de José Manuel Barrera Mojica estuvo como Secretario Municipal.

Así mismo, como Director Jurídico estará Hugo Dehesa; Ulises Soto Martínez ex funcionario de la administración del ex presidente de Oaxaca será Director de Gobernación; Abigail García Sánchez, directora de Enlace Institucional.

Santiago Méndez Agama, director de Bienestar; Isis Sierra Ramón, coordinadora de atención ciudadana ; tambiéne tomaron protesta a Luisa Adriana Cunjamá Hernández, COMO directora de Comunicación Social y Difusión; y María del Rosario Suárez Pérez, estará en oficialía de partes.

En la Dirección de Desarrollo económico, fomento turístico y medio ambiente, estará Mirna Vargas, y Francisco Javier Hernández López como Jefe de la Unidad de Prevención civil

