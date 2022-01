Fortalece Congreso el cuidado de los bosques de Oaxaca

Está acción presupuestaría asegurará las prestaciones de quienes laboran y participan en el combate de incendios forestales, además de combatir plagas.

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 02 de enero de 2022.- La protección y mantenimiento de las zonas boscosas del estado son una prioridad para la 65 Legislatura, por lo que las y los diputados aprobaron un incremento de 14 millones de pesos a la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).

Esta acción presupuestaria se realizó para asegurar los salarios y prestaciones laborales del personal que participa en el combate de incendios forestales, así como el fortalecimiento de los programas para combatir plagas y revertir efectos provocados por el cambio climático.

Con ello, las y los integrantes del Parlamento Oaxaqueño garantizan el presupuesto que se ejecutará durante el 2022, asegurando así los recursos necesarios.

Es importante señalar que Oaxaca es poseedor de bosques, selvas, manglares, humedales y en varias comunidades se desarrolla un correcto manejo forestal sustentable, por ello la importancia del cuidado de éstos.

Por último, la Ley de Egresos del estado de Oaxaca para el año 2022 quedó aprobada con un presupuesto sólido de 83 mil 808 millones 199 mil 57 pesos.

