Encuentra Gaby Díaz un palacio saqueado, en pésimas condiciones

Las oficinas estaban totalmente desmanteladas, basura, con unos cuantos muebles, no hay papelería, se llevaron hasta los lápices, afirmó la autoridad entrante

San Jacinto Amilpas, Oax., 2 de enero de 2022.- Un palacio municipal saqueado, lo quedó está en pésimas condiciones, se llevaron todo, desde computadoras, teléfonos, mobiliario, documentos, archivos, todo está sucio, así es como encontró el inmueble la presidenta constitucional de San Jacinto Amilpas Adriana Gabriela Díaz Pérez.

“Las oficinas totalmente desmanteladas, basura, con unos cuantos muebles, no hay papelería, se llevaron hasta los lápices, no hay nada y lo que hay está en pésimas condiciones”.

Ante este escenario la presidenta municipal Gabriela Díaz pidió un poco de tiempo y paciencia a las familias de San Jacinto Amilpas, para dar atención y puntual seguimiento a sus demandas y necesidades ya que en estos momentos no hay condiciones para poder iniciar con los trabajos.

Es importante señalar que en tiempo y forma y de acuerdo a los protocolos de Ley se entregó el oficio para hacer la entrega-recepción y evitar este escenario, pero nunca se realizó dicho acto.

Por lo anterior, Díaz Pérez puntualizó que llegará a las últimas consecuencias para que las y los responsables paguen por el delito cometido en contra de las y los habitantes de San Jacinto, porque no están dañando a Gabriela o algún integrante del cabildo, están atentando contra la ciudadanía quien en algún momento les otorgó el voto de confianza.

Para concluir Gaby Díaz aseveró que, hagan lo que hagan no la van a detener en su labor de realizar una buena administración y trabajar para el pueblo y con el pueblo, “este tipo de actos vandálicos, lo único que hacen es poner en evidencia la mezquindad de quién estuvo al frente de la administración, ahí se demuestra la falta de compromiso, la deslealtad, el robo y la traición hacía los chinteños, acotó.

