Designa SEGEGO 7 comisionados provisionales

Estos nombramientos se dieron en los municipios en donde las elecciones fueron anuladas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del cambio de autoridades en los municipios del estado de Oaxaca, la Secretaria General de Gobierno (SEGEGO) nombró a 7 comisionados mismos que ayudarán a que no haya un vacío de autoridad en estos 7 municipios en donde fueron anuladas las elecciones.

Las y los comisionados deberán de garantizar la paz en estos municipios, además de que también deberán garantizar la operatividad de los servicios y utilizar eficientemente los recursos del ramo 28, toda vez que no pueden hacer uso de los recursos del ramo 33; sobre todo deben de priorizar el dialogo con los diferentes grupos políticos para construir acuerdos que ayuden a que se convoque a unas elecciones posteriormente.

Quienes estarán en estos cargos son Edgardo Sosa Martínez quien estará asignado a San Pablo Villa de Mitla; en Xoxocotlán estará Ismael Cheng Meléndez, así mismo en Santa María Xadani estará Guillermina Moreno Ciriaco.

Fredy Cabrera Cruz en Santiago Laollaga, en Chahuites estará Adriana Guadalupe Vázquez Cruz; Carlos Gómez Orozco en Reforma de Pineda y Rogelio Vargas Garfias en Santa María Mixtequilla.

Estos comisionados tienen la facultad de nombrar a su secretario y tesorero, sin embargo, sus funciones no son las mismas de un presidente municipal porque no cuentan con un cabildo

