Cierra 2021 con 55 mil 727 personas que dieron positivo a COVID-19: SSO

-Ante la presencia de algún síntoma sospechoso de COVID-19, pide SSO optar por quedarse en casa y no asistir a reuniones

-Esta semana la ocupación hospitalaria se situó en 18.4%

Oaxaca de Juárez, Oax. 02 de enero de 2022.- El 2021 fue un año crucial en la lucha contra la pandemia, gracias al inicio de la vacunación anticovid en la entidad, se contribuyó a disminuir el porcentaje de hospitalizaciones y letalidad a causa del SARS-CoV-2, destacaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Sin embargo, al cierre del año pasado se contabilizaron (por fecha de reporte) un total de 55 mil 727 personas contagiadas y tres mil 532 decesos, por lo cual, este 2022 las y los oaxaqueños deben mantener vigentes las medidas sanitarias y no bajar la guardia para evitar un repunte de casos y la pérdida de seres queridos.

Asimismo, la dependencia exhortó a las personas que presenten algún síntoma sospechoso de COVID-19, optar por quedarse en casa, no asistir a reuniones y acudir a valoración médica para un diagnóstico oportuno.

Con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, la entidad continuará hasta el domingo 9 de enero del 2022 en color verde, agregó.

Aunado a ello, la dependencia informó que durante el período comprendido del 26 de diciembre del 2021 al 1 de enero del año en curso, la entidad registró un acumulado de 84 mil 085 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento con respecto a la semana anterior, pasando de 72 a 194 registros esta semana.

Respecto a la ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad en el mismo periodo, el porcentaje se situó en 18.4% y lamentablemente, se reportaron ocho decesos a causa de esta patología respiratoria.

Las medidas sanitarias establecidas por evidencia científica continúan siendo eficaces para mitigar la transmisión de este Coronavirus en sus 16 variantes que circulan en el territorio oaxaqueño como son: uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia, lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, evitar lugares concurridos y espacios cerrados con poca ventilación, puntualizaron los SSO.

