Asume Raúl Ávila Ibarra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez

El evento protocolario de cambio de mando se realizó en los primeros minutos de este 1 de enero, en el cuartel general de la Policía Municipal.

El presidente electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, tomó protesta de ley al comisario Raúl Ávila Ibarra, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil, del municipio de Oaxaca de Juárez.

Ante el presidente saliente Oswaldo García Jarquín, Martínez Neri, reconoció la trayectoria de Ávila Ibarra, quien cuenta con una experiencia de más de 36 años en la función policial, además de contar “con una amplísima recomendación de la federación”.

“Compañeras y compañeros: se buscó el mejor perfil para representar a la policía municipal. El comisario Ávila Ibarra cuenta con una amplia experiencia en temas de seguridad, además de destacarse en el trato humano a los elementos”, indicó.

De igual forma, reconoció la labor importante que realiza la Policía de Proximidad Social y de Vialidad, al brindar seguridad a la ciudadanía, así como el guiarse con lealtad y espíritu de servicio.

Al acto también asistieron regidores de la administración que inicia funciones este día, ante quienes reconoció el trabajo del director saliente, Marcos Fredy Hernández López, por la disciplina con la que guió a la corporación en estos últimos dos años.

En su mensaje, el presidente saliente, Oswaldo García Jarquín, reconoció el trabajo de los hombres y mujeres que integran las corporaciones de seguridad en Oaxaca de Juárez.

Por su parte, el comisario Ávila Ibarra, agradeció la confianza del presidente electo, Francisco Martínez Neri, por la nueva encomienda de guiar las corporaciones de seguridad en el municipio capitalino.

“A mis hermanos y hermanas de profesión, les comunico que haremos de esta gran familia de sangre azul, una institución garante de seguridad y paz social”, dijo Ávila Ibarra.

Tras el acto protocolario, el presidente municipal electo, Francisco Martínez Neri, anunció que al frente de la Policía de Proximidad Social estará el comandante Taurino López; en la Policía Vial, Fidel Vásquez Vargas, en Protección Civil, Rodolfo Brena, en la Secretaría Técnica Tania Cruz Guerra y, en la Secretaría Adjunta, Carlos Avendaño.

Semblanza

Raúl Ávila Ibarra es Comisario en Jefe de la Guardia Nacional, con 36 años de carrera policial.

Cuenta con la maestría en Inteligencia Policial y Seguridad Nacional. Ha desarrollado su labor en diferentes Estados de la República Mexicana, así como en la República de El Salvador C.A. de 1992-1994.

Condecorado en 4 ocasiones, Medalla al mérito policiaco (2), Medalla de las Naciones Unidas numerales uno y dos.

Representante de la Policía Federal de México en la X Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Centros de Entrenamientos para Operaciones de Paz (ALCOPAZ), Lima, Perú 2018.

Los modelos de proximidad social implementados en los Estados donde ha laborado permanecen vigentes, con resultados profesionales, tangibles y auditables en todo momento.

Perfil Académico

Maestría en Inteligencia Policial y Seguridad

Nacional, Grupo Lucía Botín, México, D.F.(cédula en

trámite). Licenciatura en Derecho por la UVM. Diplomado en Derechos Humanos Desde La

Perspectiva de Género. Diplomado en Control del Tráfico Ilícito de Armas,

Grupo Lucía Botín, México, D.F.

5.Diplomado de Liderazgo en Alta Dirección por la

Universidad Anáhuac, México, D.F. Diplomado en Mando Policial por el CIDE México,

D.F. Curso de liderazgo Ejecutivo por la Real Policía

Montada de Canadá. Seminario de Desarrollo para Ejecutivos Policiacos

de México (MexLEEDS) Academia Nacional del FBI. Curso de Especialidad en Alta Dirección para

Mandos de la P.F. en San Luis Potosí.

