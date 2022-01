Toma protesta Irineo Molina como Presidente de Tuxtepec; anuncia gobierno austero y transparente

-Anunció además algunas acciones que pretenden realizar en estos 3 años.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado tomó protesta Irineo Molina Espinoza, como Presidente Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec y en el marco de su discurso, anunció que su gobierno será austero, transparente, innovador y de voluntad de servicio.

El Edil, posterior a tomar protesta, dijo que en los últimos 15 años el municipio ha tenido un retroceso en materia social y económica, por lo que en respuesta, van a trabajar para que en esta administración se hagan más obras que en otros trienios.

Pero, además, crearán el fondo de apoyo a la juventud emprendedora, el fondo para el fortalecimiento de la cultura y las artesanías, la plaza de las artesanías de Felipe Matías, capacitación a promotores culturales, así como diseñar el portal turístico de Turístico; pero también asignarán un 30% de los recursos del ramo 33 para obras, generando empleos; en el ramo educativo se aportará a los programas federales para que el recurso que se asigne a una institución educativa sea mayor.

Señaló que para hacer las cosas que tienen proyectadas, debe de haber coordinación con el gobierno estatal y federal para cubrir todas las necesidades, por lo que pidió a la población de Tuxtepec apoyar para que se puedan cumplir las metas establecidas y así convertir al gobierno en un gobierno de Bienestar.

A los funcionarios municipales, que a partir de este sábado son empleados del gobierno municipal, les pidió hacer todo el esfuerzo para dar resultados a la población “trabajaremos de manera permanente hasta ordenar nuestra casa, requiero de su total disponibilidad”, dijo; así mismo a los concejales les ofreció dialogo, “Tuxtepec ya ha tenido suficientes tropiezos, ya no necesita de más errores que se desarrollen desde el cabildo por la incapacidad de gobernar”.

En la toma de protesta estuvieron representantes de las dependencias del gobierno estatal, agentes y presidentes de colonia, pero además estuvieron el Diputado Federal Ángel Domínguez Escobar y Jorge Illescas Delgado quien acudió en representación del Gobernador Alejandro Murta Hinojosa.

