Segego entrega nombramientos a las y los Comisionados Municipales Provisionales

-Este 1 de enero de 2022, entran en funciones las y los comisionados en siete municipios en los que fueron anuladas las elecciones

-El secretario general de Gobierno, convoca a las y los excandidatos, grupos políticos, organizaciones sociales y habitantes, a sumar esfuerzos y voluntades con las y los Comisionados para construir acuerdos que permita mantener la gobernabilidad en sus municipios.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 01 de enero de 2022. -La Secretaría General de Gobierno (Segego), con fundamento en el acuerdo emitido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el cual delega al Secretario General de Gobierno designar a las y los Comisionados Provisionales en los Municipios que así lo requieran, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día 30 de diciembre del 2017.

En ese sentido el secretario general de Gobierno (Segego), Francisco Javier García López, realizó la entrega de nombramientos a las y los Comisionados Municipales Provisionales que entran en funciones este 01 de enero de 2022.

Con el propósito de evitar un vacío de autoridad en los municipios en que fueron anuladas las elecciones, el titular del ejecutivo, nombró a las y los Comisionados Municipales Provisionales, mismos que deben garantizar la paz social, la operatividad de los servicios y utilizar eficientemente los recursos del ramo 28, toda vez que no pueden hacer uso de los recursos correspondientes al ramo 33, asimismo deberán privilegiar el diálogo con los diferentes grupos políticos para construir acuerdos que permitan crear las condiciones necesarias para realizar las elecciones extraordinarias.

Ante esto, el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, entregó los nombramientos a las y los comisionados municipales provisionales, Edgardo Sosa Martínez, San Pablo Villa de Mitla; Ismael Cheng Meléndez en Santa Cruz Xoxocotlán; Guillermina Moreno Ciriaco, Santa María Xadani; Fredy Cabrera Cruz, Santiago Laollaga; Adriana Guadalupe Vázquez Cruz, Chahuites; Carlos Gómez Orozco, Reforma de Pineda y Rogelio Vargas Garfias, Santa María Mixtequilla.

“Damos cumplimiento al acuerdo emitido por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, que impone la obligación de designar a la Comisionada o Comisionado Municipal Provisional, cuando por alguna circunstancia no se verificare la elección de algún Ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, o bien, se hubiese declarado la suspensión o desaparición del mismo, es por ello que realice la entrega de nombramientos a las y los Comisionados en los Municipios en los que fueron anuladas las elecciones, ante esta gran responsabilidad, las y los exhorto a cumplir con la Ley, privilegiar el diálogo para garantizar la paz social y gobernabilidad en los Municipios”, destacó García López.

Asimismo señaló que es de suma importancia que los diferentes grupos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía, mantengan un diálogo constante con las y los Comisionados Municipales para alcanzar acuerdos que permita garantizar las condiciones necesarias para realizar las elecciones extraordinarias.

Cabe destacar que las facultades de las y los Comisionados Municipales Provisionales es designar a su Secretario y Tesorero; sus funciones no son las mismas que las y los Presidentes Municipales, toda vez que no cuentan con integrantes de Cabildo, asimismo deben garantizar la continuidad de los servicios que se brindan a la población.

La Segego exhorta a las y los Comisionados Municipales, a conducirse en el ejercicio de sus funciones con legalidad, transparencia, respeto, privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica los conflictos y con ello, crear las condiciones necesarias para realizar las elecciones extraordinarias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario