Reducirá Presidente de Tuxtepec, nómina del personal de confianza

-La finalidad es ahorrar, para atender necesidades del municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, dio a conocer que en esta administración se reducirá la nómina del personal de confianza con la finalidad de que el recurso se destine para las personas de escasos recursos, sin afectar la operatividad del ayuntamiento.

Dijo que el recurso que se logre ahorrar se beneficiará a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, además de que serán más efectivos en la ejecución de los recursos, principalmente lo que se destinará para las obras que se van a ejecutar.

Pero, además, exhortó a los trabajadores sindicalizada tanto del 12 de julio como del Democrático, que se solidaricen y trabajar por el bien el municipio “somos afortunados con un empleo, que nos permite un ingreso familiar y lo justo es cumplir con nuestra responsabilidad”, señaló en su discurso.

Reiteró que su gobierno será austero, ya que se necesita ahorrar dinero para canalizarlo en prioridades que necesita el municipio, y para esto se reducirá la nómina del personal de confianza.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario