Realiza el cabildo Tuxtepecano nombramientos

Toman protesta al tesorero, secretario municipal y el Director de Obras

Tuxtepec, Oaxaca. – Este sábado, se realizaron algunos nombramientos en el ayuntamiento de Tuxtepec, así mismo se realizó la distribución de las regidurías.

El cabildo votó para que el Doctor Víctor Vera Bracamontes sea el secretario municipal, en sustitución de Carmen García, posteriormente se le tomó protesta a Francisco David Canseco como Tesorero municipal, éste último ha sido jefe de ingresos, asesor de la Presidencia Municipal, recaudador de rentas, así como de delegado de gobierno en la Región de la Cuenca del Papaloapan.

También se nombró a Emilio Bravo Grajales, como Director de Obras de Tuxtepec.

Además, en esta sesión, se dio a conocer que Rogelio Gómez Castillo ocupará la Sindicatura de Hacienda, la otra sindicatura la de Procuración estará a cargo de Eugenia Rodríguez Naranjo.

La Doctora Guadalupe Cárdenas será la Regidora de Hacienda y Salud Pública, en la regiduría de Obras públicas y Desarrollo Urbano estará Inocencio Medina Guzmán; así mismo en la de Gobernación y Reglamentos estará Gabino Vicente Francisco.

En la regiduría de Servicios Básicos Municipales estará Rubicela Cano López, en la de Agricultura y Desarrollo Rural estará Elías Olivera González; así mismo la de desarrollo Económico y fomento turístico estará Paola Barrera.

Octavio Santana Flores estará en la de Seguridad Pública, Vialidad y Prevención Civil, en la de rastro y Panteones Noé Ramírez Chávez y en la de Comunidades Indígenas y Afromexicanas estará Irma Valdez.

En la de Bienestar, educación, cultura y Deportes estará Erika Estrada Mota, y en la de Equilibro Ecológico y Medio Ambiente María Luisa Vallejo y en la de Equidad de Género y Derechos Humanos estará Nelly Santiago Parada, a quien se le tomó protesta en lugar de la concejal titular Graciela Zavaleta Sánchez.

La regiduría de patrimonio y Gaceta municipal aún está pendiente.

