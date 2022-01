Por tercera ocasión, asume Marcelo Santos la presidencia municipal en Valle Nacional

-Dijo que se requiere hacer equipo tanto de su cabildo, como de sus autoridades auxiliares para sacar al municipio adelante.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- En un evento histórico para el municipio de Valle Nacional, este primero de enero el licenciado Marcelo Santos Meneses asumió el cargo como edil por tercera ocasión, siendo el único presidente en ostentar 3 veces este cargo y por diferentes partidos.

Fueron cientos de personas las que lo acompañaron este día, a la Solemne sesión de Cabildo donde tomó protesta para el ejercicio 2022-2024 y en donde informó a los asistentes que para llevar una administración estable, se requiere de la unidad de todos y hacer equipo con su Cabildo y las autoridades auxiliares para obtener un mejor resultado.



Dijo que de haber transparencia en el manejo de los recursos e informarlo al pueblo, para que se conozca en que se está utilizando el dinero, por lo que manifestó que será estricto en este rubro para que los recursos sean destinados en las prioridades de los pueblos, colonias y la cabecera municipal.

En lo que respecta a los regidores elegidos por mayoría relativa, explicó que ha estado en comunicación con ellos, reconociendo sus capacidades para trabajar por el bien del municipio, pues aseguró que todos tienen un compromiso con el pueblo y es el momento para demostrar el porqué los Vallenses, han confiado en esta nueva administración para sacar adelante el municipio.

Reconoció que de los primeros informes que se han obtenido del ayuntamiento, son algunas demandas y obras de inconformidad, además de la deuda histórica ante la CFE que se ha ido acrecentando, así también como el problema permanente del agua potable en la cabecera municipal, que son servicios públicos que deben ser atendidos a la brevedad, para no sufrir desabasto o afectaciones de estos servicios, que son de primera necesidad en este mundo.

Así también informó que durante el resto del día, se estará tomando posesión en las distintas áreas del ayuntamiento para que este lunes, se inicie de manera oficial esta administración que encabezará por los próximos 3 años, teniendo la encomienda de dar atención a toda la ciudadanía.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario