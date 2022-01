Oaxaca termina el 2021 con un acumulado de 84,043 contagios de COVID-19: SSO

– 48 casos nuevos y tres defunciones

-Para disminuir los contagios y muertes por COVID-19, el Sector Salud exhorta continuar con las medidas sanitarias ya establecidas

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de diciembre de 2021.- Al corte de este viernes, Oaxaca termina el año 2021, con un acumulado de 84 mil 43 casos confirmados del virus SARS-CoV-2, y cinco mil 658 decesos a causa de esta enfermedad respiratoria.

Así lo informaron en su informe técnico los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), que además contabilizaron 48 casos nuevos, tres decesos, 168 personas con la patología en etapa activa en 43 municipios, hay 78 mil 217 personas que se han recuperado de COVID-19 y seis mil 24 pacientes sospechosos.

En este sentido el Sector Salud, exhorta a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre personas, lavar frecuente las manos con agua y jabón o utilizar gel a base de alcohol al 70%.

Los 48 casos nuevos, se distribuyen en 18 municipios siendo los más afectados, Santa Cruz Xoxocotlán con nueve, seguido de Santa María Huatulco con ocho, Oaxaca de Juárez con cinco, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Santo Domingo Tehuantepec cuatro cada uno, Santiago Pinotepa Nacional tres, Cuilápam de Guerrero, Salina Cruz y Villa de Etla dos cada uno, el resto un solo caso.

Este viernes se contabilizan seis mil 759 trabajadores del Sector Salud que se han contagiado por COVID-19, de los cuales mil 940 es de la rama médica, dos mil 521 de enfermería y dos mil 298 de otras áreas afines.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales registra 50 mil 944 casos confirmados y dos mil 511 defunciones, Istmo 11 mil 873 casos confirmados y mil 206 decesos, Mixteca seis mil 526 casos confirmados y 580 muertes, Costa cinco mil 926 casos confirmados y 473 defunciones, Tuxtepec cinco mil 803 casos confirmados y 563 decesos, Sierra dos mil 971 casos confirmados y 325 personas perdieron la vida.

De las cinco mil 658 defunciones, por sexo tres mil 611 son hombres y dos mil 047 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 644, de 50 a 59 con mil 193, de 60 a 64 con 772, las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial con 39.1%, seguida de diabetes con 36.5%, obesidad 21.1% e insuficiencia renal 6.4%.

La institución destaca que en la última jornada no se hospitalizó ningún paciente, actualmente hay 74 que se encuentran recibiendo atención médica por complicaciones derivadas de esta enfermedad.

La red médica global presenta el 17.5% de saturación, pues de las 422 camas destinadas para la atención de la pandemia, 348 están disponibles y cinco hospitales se encuentran al 100% de ocupación.

Esta dependencia recordó que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia marcar al 911.

