Mesa de seguridad y vigilancia mantiene sesión permanente hasta concluir el relevo de 218 autoridades municipales

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de diciembre de 2021. Con el objetivo de garantizar la paz social y tranquilidad durante los actos protocolarios de toma de protesta y posesión de autoridades municipales electas.

Este día, se instaló en sesión permanente la Mesa de seguridad y vigilancia hasta que concluya el relevo de autoridades en 218 municipios en las instalaciones del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

Durante la Mesa de seguridad, el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, solicitó a las autoridades de seguridad y fuerzas federales que se mantenga una estrecha coordinación durante el relevo de autoridades para brindar seguridad y mantener la paz social en beneficio de la población.

En la reunión se acordó continuar con operativos de seguridad integrado por mil 900 elementos de la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Policía Auxiliar en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que mantendrá una puntual atención a la jornada.

