Valida TEPJF triunfo de MORENA en Salina Cruz

-Daniel Méndez Sosa rendirá protesta este 1 de enero como Presidente Municipal.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el triunfo de Daniel Méndez Sosa en la elección de Salina Cruz es legítima, por lo que rendirá protesta este primero de enero, como Presidente Municipal para el periodo 2022-2024.

Esta resolución fue avalada por unanimidad de votos de los magistrados y magistradas, quienes consideraron que las pruebas y relatos obtenidos tienen una base fidedigna, con lo cual decidieron validad la elección en el municipio de Salina Cruz, asimismo determinaron que los argumentos que expuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron infundados.

Agregaron que no existen elementos como para determinar que se vulneró la integridad de la documentación electoral, señalaron que tampoco había pruebas para acreditar la realización del recuento en la sesión de cómputo municipal que fue suspendida.

Las magistradas y magistrados estuvieron de acuerdo en que no hay pruebas para que se realizara una nueva sesión de cómputo, incluso mencionaron que el PRI no cuestiona las razones que sustentó en su momento la decisión de la Sala Regional Xalapa, por lo que decidieron validar la elección en Salina Cruz y este 1 de enero Méndez Sosa rendirá protesta como Presidente Municipal.

