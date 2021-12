Se refuerza vigilancia en Mercado de Abasto en Oaxaca, se instalan cámaras del C4

Comunicado



Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de diciembre de 2021.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), mantiene la coordinación de estrategias con todos los sectores de la sociedad, en favor de la protección de propios y visitantes. Es el caso del Mercado de Abasto de la ciudad capital donde, mediante la conjugación de esfuerzos entre comerciantes y autoridades, se ha reforzado el sistema de videovigilancia del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4).

Lo anterior, derivado del encuentro de comerciantes con la encargada de despacho de la SSPO, Dalia Baños Noyola; así como, de los recorridos de evaluación realizados por personal de la Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional (SIDI).

La funcionaria estatal, detalló que, mediante la conjugación de esfuerzos, actualmente operan 22 cámaras de videovigilancia en el interior y perímetro de la zona comercial más grande en la entidad oaxaqueña.

Esto, aunado al esquema operativo de seguridad que también fue reforzado mediante la presencia de las corporaciones pertenecientes a la SSPO y al Municipio de Oaxaca de Juárez.

Con ello, se trabaja de manera frontal en la prevención y disminución del índice delictivo en esa demarcación en la que concurre y transita habitualmente tanto la ciudadanía oaxaqueña como visitantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario