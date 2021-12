Riesgo inminente, la llegada del ómicron a Tuxtepec: Salud Municipal

-El Director llamó a no relajar las medidas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de la baja en los casos de covid-19 en la Cuenca del Papaloapan y sobre todo en Tuxtepec, el Director de salud Abel Jiménez Gómez, dijo que debido a la movilidad en el mundo, es un riesgo inminente que la nueva variante ómicron llegue al municipio, por lo que es necesario que sigan con las medidas ya implementadas.

Puntualizó que estos sistemas o medidas de protección son el uso correcto del cubrebocas, el lavado adecuado de manos, así como el portar unas gafas y la sana distancia, por lo que es necesario no hacer a un lado estas medidas de sanidad, y sobre todo tener un estilo de vida saludable.

Reiteró que es importante que los grupos vulnerables sigan cuidándose, y si alguien tiene que salir, que siga tomando sus precauciones al momento de regresar a los hogares, sobre todo en esta temporada navideña que muchas personas viajan y salen a realizar sus compras de fin de año.

Las declaraciones del director de salud de Tuxtepec, se dan ante el primer caso de la variante ómicron en el estado de Oaxaca.

