Ordena Tribunal a INE continuar con proceso de Revocación de Mandato

-Instruyó al órgano electoral que busque otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de Revocación de Mandato.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para que busque otras alternativas de gestión presupuestal para llevar a cabo el proceso de Revocación de Mandato y garantizar la participación ciudadana.

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el INE aprobó el acuerdo con el que se determinó posponer de manera temporal la realización de la Revocación de Mandato, debido a la reducción presupuestal al INE que aprobó el Congreso de la Unión, esto provocó que tanto el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, MORENA, el Partido del Trabajo (PT), ciudadanos y ciudadanas, interpusieran recursos de impugnación.

El recurso propuesto por el mandatario nacional fue rechazado, ya que el Presidente de la República no cuenta con legitimación activa que lo faculte para cuestionar el acuerdo referido, también varias demandas ciudadanas fueron rechazadas, debido a que carecían de interés jurídico, toda vez que el acuerdo impugnado aún no surte sus efectos jurídicos, de manera que pudiera implicar una afectación a sus derechos.

En lo que se refiere a los recursos interpuestos por MORENA y el PT, se determinó que el Consejo General del INE no tiene atribuciones ni causa justificada para posponer o interrumpir la Revocación de Mandato, para ello la Sala Superior del TEPJF determinó lo siguiente:

-Realice y gestione las adecuaciones necesarias a su presupuesto, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de Revocación de Mandato.

-De subsistir la insuficiencia, realice las gestiones necesarias ante la SHCP para solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo de dicho proceso.

Sobre este último punto, la Sala Superior vinculó a la SHCP para que, en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. Lo anterior, porque al igual que el INE —en el ámbito de su competencia— se encuentra obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Es decir, en el ámbito de sus atribuciones debe proveer lo necesario a fin de garantizar el derecho de la ciudadanía de participar en el proceso de revocación de mandato.

