Llega Ómicron a Oaxaca; plataforma de Salud confirma un caso

-De acuerdo con los SSO, no se han reportado casos positivos

Redacción

De acuerdo con la plataforma de la Iniciativa Global para Compartir los Datos de los Virus Gripales (GISAID), se reporta un caso de la variante de COVID-19 “Ómicron” en el Estado.

Los datos que se comparten en dicha plataforma se hacen de manera mundial, reportando al momento el número de casos que existen, sin embargo por parte del gobierno estatal no se ha informado a cerca de este primer caso registrado en Oaxaca.

Por su parte, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportaron que no se tiene la notificación y confirmación por parte de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) sobre algún caso positivo de la variante Ómicron del virus por COVID-19 en las seis Jurisdicciones Sanitarias del Estado.



Sin embargo, exhortan a la población a seguir con las medidas preventivas, y en casos particulares de personas procedentes de lugares donde predominan los contagios de las variantes Delta y Ómicron, si presentan síntomas, llaman a que actúen con responsabilidad, y se abstengan de viajar a Oaxaca, por lo que deben acudir a valoración médica para obtener un diagnóstico oportuno.

De acuerdo a la plataforma Oaxaca no es el único que reporta casos nuevos de esta variante, puesto que también se registraron en algunos estados como Guerrero y Chiapas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario