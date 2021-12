Invita IEEPO a escuchar la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”

-El programa se ha convertido en una opción que genera nuevos conocimientos y diálogo intercultural entre la población radioescucha.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de diciembre de 2021.- Con 252 programas difundidos, la serie radiofónica educativa “Aprendiendo desde mi comunidad”, un espacio para niñas y niños indígenas de la entidad en sus lenguas originarias, producida por Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), se ha convertido en una opción que genera nuevos conocimientos y diálogo intercultural entre la población radioescucha.

Cada emisión combina relatos y música regional con divertidas actividades como adivinanzas, narraciones orales, tradiciones, cuentos, historias y leyendas que son una aportación de maestras y maestros bilingües que laboran en diferentes localidades de las ocho regiones del estado, lo que permite revalorar la riqueza cultural y étnica de nuestro estado.

Los programas se transmiten diariamente a través de la señal de Oaxaqueña Radio 92.9 FM en los horarios matutino y vespertino. Los lunes, miércoles y viernes, a las 7:00 horas., con repetición los martes y jueves, a las 16:30 horas. y sábados a las 15:00 horas. También, a través de Global 96.9 FM los sábados y domingos a las 8:30 horas.

Asimismo, los contenidos se encuentran disponibles en el portal web institucional del IEEPO para acompañar en todo momento a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las localidades originarias, como un complemento a su formación educativa y una opción de sano entretenimiento.

En esta semana, las narraciones, historias y música, cuentan con las aportaciones de hablantes en las lenguas Mazateco de Santa María Chilchotla; Mixteco de Santiago Amoltepec; Mazateco de Huautla de Jiménez, Mixteco de San Juan Colorado; Mazateco de San Miguel Soyaltepec; Zapoteco del Rincón; Mazateco de Santa María Chilchotla y Triqui de San Martín Itunyoso.

