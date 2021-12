Incumple municipio de Tuxtepec en continuidad del tratamiento al Nacaxtle; canceló actividad

-A dos días del relevo de autoridades municipales, la dirección de Medio Ambiente deja otro pendiente a la siguiente administración al no cumplir con el tratamiento al ejemplar del parque Juárez.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- La dirección de Medio Ambiente, del aún gobierno que encabeza Noé Ramírez, incumplió con el seguimiento del tratamiento al árbol de huanacaxtle, el cual sería para mejorar su estado de salud ante la plaga que lo invade.

Este jueves, se pospuso por segunda ocasión la aplicación de químicos, sin dar motivos ni aclarar si esta actividad se realizará en el último día de la administración.

Este problema, el cual comenzaron a atender tras una denuncia de ambientalistas y asociaciones, se suma a la lista de asuntos que la administración saliente no logró resolver y hereda al gobierno entrante.

Esté árbol es el último ejemplar más longevo del parque Juárez con más de 70 años de vida aproximadamente, y el cual comenzó a ser intervenido luego de reportase un parásito que lo invadía y que de no atenderse, reduciría sus años vida.

El histórico Nacaxtle recibió solamente dos tratamientos de rehabilitación además de la poda del huésped que crecía sobre él, controlando plagas, hongos y barrenadores, además de un tratamiento de mejoramiento del PH del suelo.

