Inaugura Diputado Luis Alberto Sosa Castillo oficina de gestión y enlace en Santa Lucía del Camino

-La oficina de gestión y enlace se ubica en la calle de Siracuza número 108 a media cuadra del tanque elevado

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El Diputado Local por el distrito XII con cabecera en Santa Lucía del Camino, inauguró su oficina de gestión y enlace, en dónde dará atención a la ciudadanía de los municipios que conforman esta demarcación electoral, a efecto de evitar que se trasladen al recinto legislativo, además que de esta manera cumple con su compromiso de dar atención personal a la población.

En la inauguración, Sosa Castillo estuvo acompañado del Diputado Federal Armando Contreras Castillo, así como autoridades municipales electas y en funciones de los ayuntamientos que conforman el distrito local 12, también acompañaron al legislador oaxaqueño, habitantes de Santa Lucía del Camino.

La oficina de gestión y enlace se ubica en la calle de Siracuza número 108 a media cuadra del tanque elevado, en la cabecera municipal de Santa Lucía del Camino, en la oficina habrá personal para atender a la ciudadanía en sus trámites, además el legislador atenderá de manera presencial, ya que su objetivo es ser un Diputado cercano a la gente.

En su mensaje el Diputado Federal Armando Contreras Castillo, felicitó a su homólogo local, por cumplir con uno de sus compromisos hechos en campaña, además le ofreció su respaldo y apoyo en las gestiones que tenga que hacer ante el Gobierno Federal.

