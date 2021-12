Diputada Mariana Benítez da positivo a Covid, podría ser variante Ómicron

-La información fue confirmada por la legisladora priísta en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Diputada Local y Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV legislatura de Oaxaca Mariana Benítez Tiburcio dio positivo a Covid, dicha información fue confirmada por la legisladora priísta en sus cuentas oficiales de las redes sociales, ahí señaló que podría tratarse de la variante Ómicron.

En su página oficial de facebook, Benítez Tiburcio hizo un llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones, como el evitar espacios cerrados, usar el cubrebocas, evitar ir a fiestas o lugares concurridos y aplicarse la vacuna del refuerzo, señaló que empezó con dolor de garganta, para el segundo día presentó síntomas de una leve gripa, al tercer día se hizo la prueba y dio positivo.

Además mencionó que el incremento de casos de Covid no es para desestimarse, por los síntomas que presenta es posible que se trate de la variante Ómicron, asimismo refiere que su estado de salud es estable y que se encuentra recuperándose en su domicilio, es importante mencionar que aún no se ha confirmado que se trate de la nueva variante de Covid.

Mariana Benítez menciona que se contagió en Oaxaca y así lo publicó en su cuenta de twitter: “De ser #omicron (NO CONFIRMADO) NO pudiera ser el primer caso, pues me contagié en #Oaxaca. El virus ya está en México, es ilógico pensar que solo son 42 casos en un país de más de 120 millones de personas, el cual no ha cerrado fronteras ni vuelos de países con altos contagios”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario