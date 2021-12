Denunció edil electo de Jacatepec a administración saliente ante OSFE, por opacidad en entrega-recepción

-Este situación es de conocimiento de la comunidad, quien apoya a Gadiel Rodríguez Gómez en las acciones que emprenda, pues no hubo transparencia en el proceso, señalan

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pobladores de Santa María Jacatepec reaccionan ante la denuncia del presidente electo de ese municipio Gadiel Rodríguez Gómez, de que no se haya llevado a cabo el proceso de entrega recepción por parte de la administración saliente, por lo que asegura que no hay transparencia de las condiciones en que recibirá este ayuntamiento además de sus activos y pasivos.

Esta situación surgió luego de que el pasado martes 28 de diciembre, el edil entrante conocido como el médico del pueblo informara a la población en general de la situación que prevalece en ese lugar, luego de que se venciera el plazo para recibir toda la documentación de la administración que en su momento gobernará el ahora Diputado Local del Distrito 03 Víctor Raúl Hernández López, por lo que asegura desconocer en que estado lo recibirá.

A través de una denuncia el galeno de profesión se dirigió a la ciudadanía en general informando la situación y comentó, que nunca se llevó a cabo una sesión extraordinaria para conformar el comité de entrega-recepción, sino que está fue nombrada fuera del plazo establecido por la ley y señaló, que no existe ningún tipo de seriedad de parte de las autoridades actuales para que se pudiera llevar a cabo este proceso de manera ordenada.

Así también explicó que por parte de su equipo, siempre hubo disponibilidad para llevar a cabo este ejercicio, situación que no tuvo eco, por lo que decidió levantar esta denuncia ante el Organismo Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para que tuvieran el conocimiento de lo que podría suceder el primero de enero, fecha en que tomará protesta ante los jacatepecanos.

Ante esta situación, la reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y pidieron a las autoridades actuales que actúen con responsabilidad para que la paz perdure en el municipio, otros sin embargo, dijeron que apoyan con todo a Gadiel Rodríguez Gómez en las decisiones a tomar pues aseguran que debe de haber una transición transparente, para la conformidad del mismo municipio.

