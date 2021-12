Asociación “Fuerza y Rescate”, busca que en Tuxtepec haya albergue para animales de la calle

-Ya tienen el predio, solo falta acondicionarlo para poder tener a los animales que sufren maltrato y en situación de calles

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la asociación Fuerza y Rescate Tuxtepec, están boteando con la finalidad de que en el municipio se tenga un albergue para los animales en situación de calle y que sufren maltrato.

La presidenta de esta asociación Tomasa Cuevas, dio a conocer que es una agrupación nueva y que surgió debido a que son constantes los casos de maltrato animal, que la mayoría se da en los hogares, también porque hay cientos de animales en situación de calles y no hay un albergue para éstos.

Por lo tanto, tras organizarse consiguieron un predio ubicado en la colonia La Ortega, el cual falta estar habilitado y así poder albergar a los animales que logren encontrar y para esto, están boteando en diversos puntos con la finalidad de obtener recursos y acondicionar el espacio el cual llamarán “Huellitas de Esperanza”.

El apoyo, no solo puede ser económico, también con láminas, o materiales para una galera, así como croquetas, para que en el mes de febrero puedan empezar a albergar a animales tanto en situación de calles o bien que sufren maltrato en sus hogares; así mismo pidió el apoyo de las autoridades ya que además falta que el predio tenga agua y luz, pero también en el rescate de algunas mascotas que sufran maltrato.

Hace unos días en redes sociales, la agrupación público fotografías del predio y de los trabajos de limpieza, para que en un futuro sea un espacio adecuado para estos animales.

