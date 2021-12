Agotaremos todas las instancias legales afirma Susana Harp

– Aclaró que no buscará la candidatura por ningún otro partido.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Senadora y aspirante a la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca Susana Harp Iturribarría, dio a conocer que agotará todas las instancias para que se revisen las encuestas que realizó el partido, para elegir a quien representará a este instituto político en la elección de 2022.

Acompañada por el ex dirigente de la APPO Flavio Sosa Villavicencio, Susana Harp comentó que acudirá a todas las instancias para impugnar el proceso interno de MORENA, indicó que se será respetuosa de lo que determinen la Comisión Nacional de Honor y Justicia, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), incluso señaló que buscaría un acercamiento con Salomón Jara si todos los resultados le favorecen a él.

En conferencia de prensa aclaró que la queja que interpuso es para que se transparenten los resultados de las encuestas, ya que afirma detectaron algunas irregularidades, como ejemplo precisó que se filtraron los nombres de los ganadores 4 días antes de que el Dirigente Nacional de MORENA diera a conocer los resultados a la opinión pública, otra irregularidad fue que no se tomaron en cuenta algunos criterios e indicadores que se habían anunciado.

Uno de los argumentos que enunció, es que a pesar de haber sido la segunda mujer mejor posicionada, no fue elegida como Coordinadora por la Defensa de la 4T, violando así el principio de paridad de género, ante los medios, la Senadora afirmó que tomando en cuenta esos factores, ella debió haber sido elegida y no Salomón Jara para abanderar a MORENA en Oaxaca.

Asimismo aclaró que no buscará la candidatura por ningún otro partido, recalcó que hasta haber agotado todas las instancias legales, buscará un acercamiento con Salomón Jara, ya que por ahora busca que se le expliquen los resultados y cuestionando el proceder de la Comisión Nacional de Elecciones y de Líder del partido Mario Delgado.

En su intervención, Flavio Sosa dijo que la encuesta fue una burla, ya que “huachicolearon” los resultados al viejo estilo de PRI, precisó que no van a permitir que una bola de bandidos sean los que lleven las riendas del partido, por lo que van a seguir en la lucha para que Susana Harp sea la candidata de MORENA al Gobierno de Oaxaca.

