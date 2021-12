Notifican los SSO 23 casos nuevos y dos defunciones por COVID-19

-Hay 76 personas con la enfermedad en etapa activa, en 36 municipios

-Oaxaca mantiene 36 localidades sin registrar casos de SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de diciembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que la entidad alcanzó este 28 de diciembre los 83 mil 925 casos acumulados de COVID-19, es decir, en esta jornada se registraron 23 nuevos contagios en 16 municipios.

Al corte de este martes, Oaxaca mantiene 36 municipios sin notificar casos del SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia, de los cuales, ocho pertenecen a la Sierra, 12 a Valles Centrales y 16 a la Mixteca.

La dependencia indicó que, en esta actualización de cifras, se contabilizaron dos decesos más, que lamentablemente suman cinco mil 653, así también se tiene cuantificados cinco mil 946 pacientes sospechoso, 78 mil 196 personas recuperadas y hay 76 casos activos en 36 ayuntamientos.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, reportó un global de 50 mil 886 casos confirmados y dos mil 510 decesos, seguido del Istmo con 11 mil 859 positivos y mil 206 decesos, Tuxtepec con cinco mil 801 positivos y 561 decesos, Costa con cinco mil 891 positivos y 473 decesos, Mixteca con seis mil 517 positivos y 578 decesos, por último, la Sierra con dos mil 971 positivos, de los cuales 325 son defunciones.

Los municipios más afectados para esta jornada son: Oaxaca de Juárez con cuatro casos, Santa María Huatulco con tres, así como la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Santiago Pinotepa Nacional con dos notificaciones cada uno, el resto un positivo.

Respecto al grupo de edad del total de casos acumulados, la incidencia más alta se encuentra en las personas de 25 a 44 años de edad, seguidos por los de 50 a 59 años, y en tercer lugar los adultos mayores de 65 años y más, con 39 mil 267, 11 mil 202 y nueve mil 648 confirmados respectivamente; en el caso del sexo, el 52% corresponde al masculino y el 48% al femenino.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca con 54.1%, seguido de Tuxtepec con 23.5%, Valles Centrales con 19.6%, Costa con 10.9%, Istmo con 8.3% y Sierra continúa sin reportar camas ocupadas.

Asimismo, la entidad notificó este día cuatro hospitales con el 100% de saturación, y tres nuevos hospitalizados; de las 422 camas destinadas para pacientes con esta enfermedad, se encuentran disponibles 342, lo que hace que el promedio de la red médica sea del 19%.

La dependencia aseveró que la colaboración de todos los sectores es de vital importancia, para reducir las tasas de contagio mediante la implementación de acciones de protección, así como de estilos de vida saludable, este último para evitar complicaciones en caso de contagio.

Comentarios

