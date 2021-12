En una semana suman 12 accidentes en Tuxtepec; reportan 2 víctimas mortales

-Fin de año lamentable con relación a la alza de accidentes viales, la mayoría son por parte de motociclistas y quienes resultan con mayores daños.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de los diversos operativos de tránsito del estado y del llamado de los cuerpos de rescate, para evitar accidentes y con esto que haya víctimas mortales, del día 23 de diciembre a la fecha tránsito del estado reporta 12 accidentes en el municipio.

Datos proporcionados por tránsito del estado contabilizan 12 accidentes; en la mayoría de éstos está relacionada una motocicleta, aunado a que también está presente el alcohol y sobre todo el conducir sin tomar las precauciones.

El último accidente que dejó una persona fallecida fue el de la madruga de este miércoles, y se dio en el boulevard Antonino Fernández, en donde los accidentes se han presentado últimamente.

Durante el año pasado, las autoridades municipales en coordinación con tránsito del estado implementaron campañas de prevención en el que llamaban sobre todo a los jóvenes a no conducir en estado de ebriedad, posteriormente se colocaron los “monumentos a la imprudencia” para crear conciencia de cómo quedan los vehículos tras un accidente, sin embargo, los accidentes continúan.

Además, en lo que respecta a los cuerpos de primeros auxilios, reportan un incremento en los servicios de emergencia, sobre todo en los atropellamientos y en los accidentes de motocicletas; mismos que posiblemente aumenten en lo que resta de esta semana.

