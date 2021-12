Dictamen del Puente de San Bartolo, se dará a nueva administración; para que lo rehabiliten

-En marzo, se le entregó un dictamen a la dirección de obras sobre la situación del puente, pero no se le dio seguimiento

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Unidad de Protección Civil de Tuxtepec Giovanni Aquino Colón dio a conocer que el dictamen que realizaron en el puente peatonal de San Bartolo- Tuxtepec, se le dará a la nueva administración.

Agregó que debido a que el colapso de parte de la banqueta de este puente se dio en los últimos días de la administración, se le dejará el dictamen a la siguiente administración “se tiene que dejar el antecedente a la unidad a la persona que va a quedar en el cargo, para que le dé seguimiento al tema”.



Además de que en marzo se hizo una revisión y se recomendó, en este entonces, a la dirección de obras darle mantenimiento al puente, con la finalidad de que se atendiera la estructura, ya que tenía mucho oxido, sin embargo no se atendió.

Por la falta de un mantenimiento correcto en estos 20 años, el varillaje del paso peatonal no aguantó y colapsó en días pasados, por lo que ahora corresponderá a la nueva administración su rehabilitación.

Puntualizó que como protección civil han estado realizando rondines constantes para evitar que la población quite los señalamientos y ocurra un accidente, por lo que estarán vigilando a que esto ocurra.

