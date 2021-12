Siguen renuncias en el IEEPCO, ahora lo hicieron 4 funcionarios del organismo

-Esto se suma a la renuncia del ex Secretario Ejecutivo Luis Miguel Santibáñez Sánchez.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Continúan las renuncias en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ya que además del Secretario Ejecutivo, cuatro funcionarios más presentaron sus oficios de renuncia ante los integrantes del Consejo General del IEEPCO, todo esto en el marco del proceso electoral y a 60 días de haber asumido el cargo la Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González.

Quienes presentaron su renuncia fueron Diego Antonio López, titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Minerva Patricia Ríos Padilla, la Directora Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral Gabriela Gómez Esteban y la Directora Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes Zaira Tello Hernández.

Estas renuncias se suman a la que presentó el ahora ex Secretario Ejecutivo del IEEPCO Luis Miguel Santibáñez Sánchez, quien refirió que al interior del IEEPCO se han dado una serie de señalamientos, con relación a obstrucción por parte de la Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González, quien ha desconocido las funciones y procedimientos que le corresponden realizar al Secretario Ejecutivo.

En la sesión del Consejo General del IEEPCO llevada a cabo este lunes 27 de diciembre, se ratificó a Filiberto Chávez en la Dirección del Sistema Normativo Indígena, esto en medio de varias renuncias que presentaron diversos funcionarios del órgano electoral del estado de Oaxaca, sin embargo algunos consejeros y consejeras pidieron copia certificada del acta y versiones estenográficas para los fines legales que correspondan.

En su participación, la Consejera Electoral Nayma Enríquez Estrada reconoció la trayectoria de las funcionarias electorales que presentaron su renuncia, incluso mencionó que las personas que renunciaron fue porque se vieron forzadas y obligadas a hacerlos, aún cuando de manera pública han dicho que su renuncia es voluntaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario