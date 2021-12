Reportan hoteleros de Tuxtepec ocupación del 40%

-Cierran el mes de manera favorable, señalan

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante todo el año pasado y los primeros meses de este 2021, los hoteles reportaron una baja ocupación hotelera, sin embargo en estos últimos días de diciembre están cerrando con una ocupación de hasta un 40% lo que ven muy favorable.

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tuxtepec Rodolfo Cruz Arroniz dijo que en los primeros meses tuvieron una ocupación de un 15% y en estos momentos hasta en un 40%, un porcentaje muy bueno en comparación con el año pasado, que además de una ocupación baja, la pandemia también provocó el cierre de algunos hoteles.

Por lo tanto, señaló que también estuvieron realizando algunas actividades de turismo con la finalidad reactivar la economía en este sector, y las cuales seguirán impulsando hasta que la ocupación mejore, aunque con esto no se van a recuperar de lo que perdieron el 2020.

Además, puntualizó, que confían en que el próximo año les vaya mejor en la ocupación hotelera, aunado a que confían en que con el cambio gobierno municipal, les vaya mejor al sector hotelero, y algunas de las necesidades se vayan solventando, por lo que esperaran a que tome protesta Irineo Molina Espinoza.

