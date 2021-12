Reporta Cruz Ámbar hasta 6 llamadas de emergencia diarias para atender accidentes

-Señaló Isidro Fernández que en la mayor parte de accidentes están involucrados los motociclistas por la imprudencia al conducir, además de que los factores de esta situación son por bebidas alcohólicas, prisas y por atender el celular.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Con la llegada de las fiestas decembrinas también aumentó el número de llamadas de emergencia para reporta distintos accidentes en la ciudad, así lo manifestó Isidro Fernández Cueto Sub comandante operativo de Cruz Ámbar.

Señaló que desde el inicio del mes el 911 les ha reportado hasta 6 llamadas diarias de coaliciones en distintos puntos de la ciudad, por lo que reconoció que el trabajo de rescate ha aumentado, sobre todo en atención en atropellamientos y accidentes donde la mayoría de estos impactos han tenido que ver las motocicletas.

Explicó que durante todo este mes son precisamente los conductores de las motocicletas los que han registrado más emergencias, esto debido a la imprudencia del manejo, algunos factores son el de consumo de bebidas embriagantes, revisar el celular en circulación, además de las prisas por llegar a su destino.

Por último, explicó que aún no acaba el año y eso puede ser factor para que se registren más accidentes debido a que existe la costumbre de celebrar el fin de año, por lo que es normal que el consumo de alcohol aumente, por lo que hace una recomendación a la ciudadanía sobre la responsabilidad de conducir tras sus eventos sociales, para que designen a un conductor y de esta manera evitar accidentes y llevar malas noticias a sus familiares.

