Recolección de basura en Oaxaca no es al 100 %, edil no ha pagado combustible; denuncia sindicato 3 de marzo

-Oswaldo García Jarquín sigue sin regularizar el pago del combustible para las unidades recolectoras.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Durante los últimos días las calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como en colonias y agencias están llenas de basura, el servicio de recolección no se está dando al cien por ciento, ya que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín no ha pagado el combustible para las unidades recolectoras.

Los trabajadores sindicalizados comentaron que tan solo de la zona del mercado de abastos recogen diariamente 24 toneladas de basura, mientras que en algunas colonias y agencias, van a recoger los desechos una vez a la semana, señalaron que mientras no se regularice el pago del combustible, seguirá habiendo este tipo de problemas.

Además hacen un llamado a los habitantes de la capital, para que no saquen la basura a la calle, ya que se da un mal aspecto de la ciudad, asimismo lamentaron que no haya intención de la autoridad municipal de regularizar el pago del combustible, lo cual dijeron es poco probable que pueda darse, debido a que le quedan 3 días a García Jarquín al frente del gobierno capitalino.

