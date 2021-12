Realizarán rifa para montaje de la sala histórica del Museo Casa Verde

-Llaman a la población a participar adquiriendo un boleto

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Patronato del Museo Regional Casa Verde, Tomás García, invitó a la población a seguir apoyando al Museo Regional Casa Verde, a través de una rifa con la finalidad de que se logre el montaje de la sala de historia que estará en este museo.

Explicó que la mayor parte de los materiales de la sala histórica son fotografías, documentos antiguos, planos y otros materiales similares que serán exhibidos, con sus fichas museográficas, por lo que se requiere dinero para todo esto.

Agregó que la rifa será de dos ejemplares de “La tragedia de Tuxtepec”, el primer lugar es un ejemplar de 4 disponibles y el mejor conservado el cual será entregado a quien gane esta rifa; el segundo lugar será sobre este mismo ejemplar, pero de una edición que se realizó en el año 2014.

La rifa será el próximo 31 de diciembre de manera virtual, y el costo del boleto es de 200 pesos y quienes deseen adquirir un boleto pueden contactarlos a través de la página Tuxtepec Ante la Historia o al teléfono 287 121 1613, y así puedan tenerlos.

Invitó a la población a sumarse y así esta sala histórica se tenga lista.

