Naty Díaz y Carlos Moreno Alcántara se registran como precandidatos del PAN al Gobierno de Oaxaca

-La convocatoria continuará abierta hasta el primero de enero de 2022

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El pasado 26 de diciembre la Diputada Local y Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE)del Partido Acción Nacional (PAN) Natividad Díaz Jiménez, formalizó su registro como precandidata al Gobierno de Oaxaca, quien también se registró fue el ex titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA) Carlos Alberto Moreno Alcántara.

En su página oficial de facebook, Naty Díaz publicó que lo gobiernos panistas han demostrado resultados en el país, por lo que es hora que le toque progresar a Oaxaca, “basta de discursos de mentiras” señaló la legisladora, su registro lo hizo ante la Comisión Organizadora Electoral del PAN en Oaxaca.

También publicó lo siguiente: “Agradezco a los que me han acompañado en mi caminar, a la militancia y ciudadanos que confían en mi. Ya lo dijo Carlos Castillo ´No me fuí en los tiempos difíciles y no llegué a la hora de las victorias fáciles´. Trabajaré por el Oaxaca que nos merecemos. ¡Soy Naty Díaz, soy #FuerzaYPalabradeMujer, soy PAN! #GobiernoDeAcción2022″.

Por su parte Moreno Alcántara comentó que aprendió que la política es un deber más allá de los escenarios, que se debe construir una alternativa que los identifique y por la que deben luchar, además agradeció la invitación de quienes lo impulsan y acompañan.



Es importante mencionar que el Comité Directivo Estatal de Oaxaca emitió la convocatoria para el registro de precandidatos el pasado 17 de diciembre, dicha convocatoria continúa abierta hasta el primero de enero de 2022, ya que a partir del 2 de enero inicia el periodo de precampañas, esto de acuerdo al calendario electoral.

